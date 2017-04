Gepubliceerd op | Views: 468 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Er valt nog niets te juichen voor BinckBank. Dat schrijven analisten van ING maandag in een reactie op de kwartaalupdate van de online broker.

Volgens de marktvorsers lagen de operationele kosten 1,5 miljoen euro hoger dan geraamd. Verder ,,worstelt" BinckBank volgens ING nog altijd met de prestaties van vermogensbeheerder Alex in Nederland, terwijl de groei in België wat achter blijft.

Ondanks de tegenvallende groei in winst en winstgevendheid zijn er nog altijd zaken die volgens ING in het voordeel spreken van BincBank. ING bestempelt daaarbij het overtollige kapitaal van 249 miljoen euro en ,,fantasieën'' over een eventuele overname als twee steunpilaren voor eventuele investeringen.

Volgens ING vereist een structurele herwaardering van BincBank een ,,aanzienlijke groei" van het beheerd vermogen en daarmee het vertrouwen in de mogelijkheid om nieuwe strategieën succesvol uit te voeren.

ING handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 5,50 euro. Het aandeel Binckbank noteerde maandag rond 10.20 uur 2,4 procent in de plus op 4,72 euro.