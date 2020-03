Ctac wijzigt dividendbeleid vanwege coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 678

AMSTERDAM (AFN) - Automatiseerder Ctac verandert vanwege de impact van de coronacrisis zijn dividendbeleid. In plaats van een cashdividend van 0,08 euro per aandeel wordt nu een stockdividend van 0,08 euro per aandeel voorgesteld aan de aandeelhouders. Verder is de aandeelhoudersvergadering die gepland stond voor 13 mei uitgesteld.

Ctac meldt dat de dienstverlening aan klanten tot op heden relatief goed doorloopt en dat maatregelen zijn getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren. Met de wijziging van het dividendbeleid wil het bedrijf naar eigen zeggen zijn financiële armslag verder versterken. De pay-out ratio blijft op 33 procent van het genormaliseerde nettoresultaat.

Verder maakte het bedrijf bekend dat het boekenonderzoek van de beoogde overname van Oliver IT tijdelijk is stilgelegd. Dit omdat het "managen van de kasstroom en het werkkapitaal" op dit moment de topprioriteit is. Ook kijkt het bedrijf naar mogelijkheden om de kosten te drukken.

"We monitoren de situatie voortdurend en het is nog onduidelijk hoe lang deze zal voortduren of wat de impact op de resultaten zou kunnen zijn", aldus Ctac-baas Henny Hilgerdenaar.