'Consortium met HAL kijkt naar scheepsbouwer IHC'

AMSTERDAM (AFN) - Een combinatie van investeringsmaatschappij HAL, het Nederlandse baggerconcern Van Oord en de Belgische baggeraar DEME voert gesprekken om scheepsbouwer IHC over te nemen of het kapitaal te versterken. De partijen willen voorkomen dat cruciale kennis en technologie van IHC in handen komen van een Chinees bedrijf. De gesprekken worden tegenover Het Financieele Dagblad en de Belgische zakenkrant De Tijd door diverse bronnen bevestigd.

Over vier tot vijf weken zou er uitsluitsel moeten zijn over een eventuele overname door het consortium onder leiding van HAL. IHC maakt een moeilijke periode door en zei vorig jaar juli op zoek te moeten naar kapitaalversterking om te kunnen overleven. Over 2018 leed het concern een verlies van 80 miljoen euro. In de eerste helft van 2019 werden eveneens rode cijfers geschreven. Door de aanhoudende verliezen is de vermogenspositie flink onder druk komen te staan.

Bronnen uit de bankensector geven aan dat een Chinees bedrijf eveneens interesse heeft in de acquisitie van IHC. HAL, grootaandeelhouder van baggeraar Boskalis, en Van Oord en Deme hebben er echter groot belang bij dat IHC niet in het bezit komt van een Chinese concurrent. Daarmee zouden namelijk ook de innovatieve technologie en de kennis van de scheepsbouwer uit Kinderdijk in Chinese handen komen. Dat zou de Chinezen in staat stellen zelf geavanceerde baggerschepen te produceren. IHC is wereldmarktleider in deze sector.