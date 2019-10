Voetbal analisten zijn het allemaal eens.

Moment buitenspel foto is na spelen van de bal.

Al kan je de bal bij ziyech niet goed zien en zaait dat twijfel kun je de zaak ook andersom bekijken.

Neem een totaalbeeld foto waarbij de housing van promes overeenkomt met de housing op de foto met de var lijn waar hij een kwart voet buitenspel wordt gegeven.

Kijk dan waar de bal is... 2 meter voor ziyech.

Tijd bal om die 2 meter vooruit te komen is langer dan wat promes op die snelheid nodig heeft om zijn voet een kwart vooruit te zetten, oftewel die voet was er nog niet en die verdediger stond er al.



Geen buitenspel.



Hoe kun je als var erzo naast gaan zitten.

Levenslang schorsen als var scheidsrechter zo iemand.

Als je dit niet eens kan constateren met beelden stilzetten ben je echt een prutser.



En natuurlijk krijg je dan ook nog een goal tegen.



Ppfff



Ajax nog steeds eerste in de poul, alles nog in eigen hand maar 7 punten en Chelsea 4 was toch ff eat lekkerder geweest dan 6 en 6 met dw komende wedstrijd zonder fans uit naar chelsea zonder fans.