Plusjes op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag halverwege de sessie eensgezind kleine plusjes noteren. Verschillende bedrijven openden de boeken, waaronder vliegtuigmaker Boeing en machinemaker Caterpillar, die doorgaans ook gevoelig zijn voor de aanhoudende handelsstrijd tussen China en de Verenigde Staten.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 26.806 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,1 procent tot 2998 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won eveneens 0,1 procent tot 8109 punten.

Caterpillar won 1,3 procent aan beurswaarde, ondanks dat de onderneming zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijstelde wegens een tegenvallende vraag naar zijn materieel. Prestaties van 's werelds grootste fabrikant van machines voor mijnbouw en de bouw worden vaak gezien als graadmeter voor de mondiale economie.

Zwakke vooruitzichten

Boeing zag zijn winst in de het derde kwartaal halveren. Het luchtvaartconcern kampt naast handelsspanningen met de naweeën van twee dodelijke crashes met vliegtuigen van het type 737 MAX, die wereldwijd aan de grond moeten blijven. Het aandeel won evenwel 1 procent, vermoedelijk door de geschetste vooruitzichten voor het lopende kwartaal.

Chipmaker Texas Instruments kwam met zwakke vooruitzichten voor het laatste kwartaal van het jaar verloor 6,6 procent. Ook branchegenoten AMD, Intel, NXP en Qualcomm deden een stap terug.

Cryptomunt libra

Eli Lilly (min 2,5 procent) moest inleveren ondanks dat het bedrijf positiever vooruit keek. Dit nadat de sterke verkoop van relatief nieuwe medicijnen voor een hogere winst en omzet hadden gezorgd.

Facebook steeg 1,4 procent. Facebook-baas Mark Zuckerberg had woensdag in het Amerikaanse Congres de nodige moeite om politici achter zijn plannen voor cryptomunt libra te krijgen. De criticasters vroegen zich met name af of Facebook wel het juiste bedrijf was om een dergelijk project op te zetten.

De euro was 1,1122 dollar waard, tegen 1,1122 dollar bij het slot in van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 54,22 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,4 procent tot 59,47 dollar per vat.