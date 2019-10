Eli Lilly positiever over jaarwinst

Gepubliceerd op | Views: 195

INDIANAPOLIS (AFN) - Farmaceut Eli Lilly heeft in het derde kwartaal zijn omzet en winst opgevoerd. Het Amerikaanse bedrijf deed onder andere goede zaken met diabetesmedicijn Trulicity en zijn relatief nieuwe geneesmiddelen tegen psoriasis en migraine. De onderneming ziet in de resultaten aanleiding de verwachtingen omtrent de winst per aandeel opwaarts bij te stellen.

De totaalopbrengsten stegen op jaarbasis met 3 procent tot bijna 5,5 miljard dollar. Die omzetstijging is volgens topman David Ricks voornamelijk te danken hogere verkoopvolumes, en niet aan prijsverhogingen. Farmaceuten krijgen vanuit de Amerikaanse politiek steeds meer kritiek op prijsverhogingen voor medicijnen

De klinkende verkoop van nieuwere medicijnen werd overigens deels tenietgedaan door mindere resultaten van een erectiemiddel waarvan het patent niet langer exclusief bij Eli Lilly ligt. Daarnaast moest de farmaceut eerder dit jaar een medicijn tegen kanker intrekken nadat dit niet bleek te werken.

Onder de streep hield Eli Lilly 1,25 miljard dollar over, een stijging van 9 procent vergeleken met een jaar eerder. Naast een hoger operationeel resultaat was die winststijging ook te danken aan gunstigere belastingtarieven.