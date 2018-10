Stevige tik voor Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 703 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) De Europese aandelenbeurzen kleurden dinsdag bij het slot donkerrood, nadat eerder in Azië ook al stevige minnen op de borden werden gezet. Ook de graadmeters op Wall Street stevenen af op een fors verlies. Tegenvallende resultaten drukten het sentiment evenals spanningen rond Saudi-Arabië. Verder werd gereageerd op de beslissing van de Europese Commissie om Italië een nieuwe begroting in te laten leveren.

De AEX-index sloot met een verlies van 1,6 procent op 510,86 punten. De MidKap raakte 3,4 procent kwijt tot 716,72 punten, onder meer door een koersverlies van 10 procent van betalingsbedrijf Adyen. Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 2,2 procent in. Milaan verloor 0,9 procent.

Vooral de techsector stond onder druk na een reeks slechte handelsberichten. Zo kwam de chipmaker AMS (min 26 procent) met zwakke vooruitzichten en gaf IT-bedrijf Atos (min 22 procent) een winstwaarschuwing. In de AEX-index stond chipmachinemaker ASML met een min van 3,2 procent bij de sterkste dalers. Chipbedrijven ASMI en Besi verloren in de MidKap tot 5,2 procent.

Bayer

AEX-fonds Randstad verloor 3,5 procent na cijfers. Vooral in Europa merkte de uitzendreus dat de groei aan het afzwakken is. Supermarktconcern Ahold Delhaize en was- en levensmiddelenproducent Unilever waren de enige stijgers. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe (min 6,2 procent) sloot de rij. In de MidKap was Adyen de sterkste daler, gevolgd door maaltijdbestelbedrijf Takeaway dat bijna 7 procent verloor.

Chemieconcern Bayer verloor 9,5 procent in Frankfurt. De Bayer-divisie Monsanto moet van een rechter in San Francisco toch echt een schadevergoeding betalen aan een man die kanker kreeg van Monsanto's onkruidverdelger Roundup. Het bedrag werd wel verlaagd. In Zürich kelderde GAM Holding 17 procent. De Zwitserse vermogensbeheerder zag afgelopen kwartaal flink wat kapitaal uitstromen na de schorsing van een investeringsdirecteur.

De euro was 1,1479 dollar waard, tegen 1,1464 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie zakte 3,6 procent in prijs tot 66,90 dollar. Brentolie kostte 3,5 procent minder, op 77,00 dollar per vat.