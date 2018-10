Industrieconcern 3M negatiever over jaarwinst

Gepubliceerd op | Views: 374

SAINT PAUL (AFN) - Het industrieel concern 3M is negatiever over zijn winst voor het hele boekjaar. Ongunstige wisselkoersen hebben een grotere impact op het resultaat dan aanvankelijk werd verwacht, maakt de onderneming bekend in een kwartaalupdate.

3M verwacht een nettowinst per aandeel in de boeken te zetten tussen de 8,78 dollar en 8,93 dollar. Eerder dit jaar ging het conglomeraat nog uit van minimaal 9,08 dollar winst per aandeel.

De maker van onder meer zelfklevende memobriefjes (Post-It) en plakband (Scotch) boekte door de sterke dollar het afgelopen kwartaal een lagere omzet. Die liep ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 1,7 procent terug tot bijna 8,2 miljard dollar. Tegen gelijke wisselkoersen zou de omzet juist ruim 1 procent zijn gestegen. 3M kampte verder met teruglopende verkoopcijfers bij zijn divisies voor gezondheidszorg en consumentproducten.

De nettowinst van 3M liep in het derde kwartaal wel op. Onder de streep resteerde een bedrag van ruim 1,5 miljard dollar, tegenover 1,4 miljard dollar een jaar eerder.