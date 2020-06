'Dell onderzoekt opties voor cloudbedrijf VMWare'

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: Opties

ROUND ROCK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pc-maker Dell Technologies zou naar verluidt de opties voor zijn meerderheidsbelang in cloudbedrijf VMWare onderzoeken. Mogelijk wordt het belang van 81 procent van de hand gedaan. Ook zou Dell kunnen besluiten om VMWare in zijn geheel in te lijven.

Het meerheidsbelang in het cloudbedrijf vertegenwoordigt een waarde van circa 50 miljard dollar. De afgelopen tijd zou Dell begonnen zijn met het onderzoeken van de strategische opties, mogelijk om de waarde van de aandelen op te krikken.

De review zou zich nog in een vroeg stadium bevingen en het kan zijn dat Dell beslist om geen actie te ondernemen.