Onverwachte groei Franse industrie en dienstensector

Gepubliceerd op | Views: 994 | Onderwerpen: dienstensector, Frankrijk

LONDEN (AFN) - De activiteit in de Franse industrie en dienstensector is in juni toegenomen, terwijl economen in doorsnee rekening hielden met krimp. Daarop wijzen voorlopige cijfers van marktonderzoeker Markit.

De zogeheten inkoopmanagersindex voor de industrie in Frankrijk, die de bedrijvigheid in de sector weerspiegelt, kwam uit op 52,1 tegenover 40,6 in de voorgaande maand. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hielden in doorsnee rekening met een stand van 46.

Ook in de dienstensector was lichte groei waarneembaar met een niveau van 50,3. In de voorgaande maand noteerde Markit hier nog sterkte krimp, als gevolg van de strenge lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus in Frankrijk. Economen hielden doorsnee rekening met lichte krimp in juni.

In Duitsland, de grootste economie van Europa, kwam de inkoopmanagersindex voor de industrie uit op 44,6 waar men rekening hield met 42,5. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van een maand eerder, toen de graadmeter uitkwam op 36,6. De index voor de dienstensector stond op 45,8 tegen een prognose van economen van 42,3. Ook dat is overigens een verbetering, in de voorgaande maand stond de index nog op 32,6. De samengestelde index steeg naar 45,8 van 32,3 in mei.