Britse marktwaakhond keurt fusie Takeaway en Just Eat goed

AMSTERDAM (AFN) - De Britse marktwaakhond CMA geeft de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com en zijn Britse branchegenoot Just Eat officieel groen licht om te fuseren. De Britse consumenten worden niet benadeeld door de fusie, concludeerde de CMA. Eerder ging de autoriteit al voorlopig akkoord. De CMA maakte eind januari bekend een onderzoek te doen naar de fusie, net nadat de deal rond was.

De angst bestond dat de fusie van Just Eat en Takeaway negatief zou uitpakken voor Britse consumenten die minder te kiezen zouden hebben. Ook zou de fusie gepaard kunnen gaan met hogere prijzen. Maar die scenario's zijn niet erg realistisch, concludeert de marktautoriteit na grondig onderzoek van stapels bedrijfsdocumenten van beide bedrijven. Zonder een fusie met Just Eat zou Takeaway zijn diensten waarschijnlijk niet aanbieden in het Verenigd Koninkrijk, concludeert de CMA.

Ook werd bekend dat Just Eat Takeaway.com 700 miljoen euro aan nieuwe aandelen en converteerbare obligaties in de markt heft gezet. Het fusiebedrijf wil de opbrengst onder meer gebruiken om kredietfaciliteiten van Just Eat en Takeaway gedeeltelijk af te lossen. Ook is het geld bestemd voor algemene bedrijfsdoeleinden en voor financiële ruimte voor eventuele "strategische kansen die zich kunnen voordoen".