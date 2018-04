Nieuwe directeur groothandelstak Beter Bed

Gepubliceerd op | Views: 365

UDEN (AFN) - Beter Bed heeft Pieter-Bas Stehmann per 16 mei benoemd tot algemeen directeur bij groothandelstak DBC. Dat maakte de beddenverkoper maandag bekend.

DBC, Dutch Bedding Company ontwikkelt onder de naam M line onder andere matrassen. Deze worden op de markt gebracht via een internationaal dealernet, door een selecte groep Beter Bed- en Matratzen Concord-winkels, via El Gigante del Colchón en Sängjätten. DBC International levert aan klanten in Nederland, Duitsland, Spanje, België, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden.

Stehmann werkte eerder onder meer bij Mexx International en Miss Etam.