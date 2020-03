Snap schikt voor bijna 155 miljoen dollar met beleggers

Gepubliceerd op | Views: 334

SANTA MONICA (AFN/BLOOMBERG) - Snap, het bedrijf achter de populaire app Snapchat, telt bijna 155 miljoen dollar neer voor een een schikking met beleggers. Die beweerden bedrogen te zijn toen de onderneming enkele jaren terug jaar geleden naar de beurs in New York kwam.

Dit komt naar voren uit documenten die zijn ingediend bij een federale rechtbank in Californië. De beleggers zeggen dat Snap misleidende uitspraken heeft gedaan over het aantal dagelijkse actieve gebruikers dat het had in de periode voorafgaand aan de beursgang. De schikking komt maanden voordat er over deze zaak een proces zou plaatsvinden. Maar de rechter moet de deal nog wel goedkeuren.