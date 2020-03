Shell snijdt in kosten en uitgaven vanwege coronavirus

Ronduit teleurstellend, dat Shell bij een zo nadrukkelijk afgegeven signaal dat fossiele brandstoffen op hun retour zijn hieruit niet de lering trekt om de investeringen in electrificatie en waterstof te verhogen maar nog steeds haar rol opeist van aandeelhoudersaandeel.

Waarom wel het personeel en de leveranciers laten bloeden door operationele kostenbesparingen en het verlagen van het werkkapitaal maar daarentegen slechts half ingrijpen indien het gaat om aandeleninkoop of dividend.



Volgens mij een verloren kans want aandeelhoudersuitkeringen nu zijn uiteraard zeer welkom maar een houdbare en hopelijk groeiende aandeelhoudersuitkering in de toekomst is veel belangrijker.