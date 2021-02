President Brazilië zorgt voor onrust op financiële markten

BRASILIA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft voor grote onrust gezorgd op de financiële markten in Brazilië, door het ontslaan van de topman van staatsoliebedrijf Petrobras. Het nieuws joeg beleggers schrik aan. Zij vrezen grotere overheidsbemoeienis in het Braziliaanse bedrijfsleven en inperking van de marktvrijheid in het Zuid-Amerikaanse land.

Bolsonaro heeft een voormalige generaal benoemd tot nieuwe directeur van Petrobras, uit onvrede over het verhogen van de brandstofprijzen door het olie- en gasconcern. Het aandeel Petrobras kelderde op de beurs in São Paulo met 22 procent, ook vanwege een reeks afwaarderingen door banken. Door de koersdreun ging een bedrag van 71 miljard real, omgerekend 11 miljard euro, aan beurswaarde van Petrobras verloren.

De aandelen van staatselektriciteitsbedrijf Eletrobras stonden eveneens onder druk, door zorgen dat Bolsonaro ook de stroomsector wil gaan aanpakken. De Braziliaanse Bovespa-hoofdindex eindigde maandag met een min van 4,9 procent, de grootste daling sinds april vorig jaar. Ook de waarde van Braziliaanse staatsleningen ging omlaag, net als die van de munteenheid van het land. Brazilië is de grootste economie van Zuid-Amerika.