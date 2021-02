Franse minister: meer thuiswerken tegen corona

PARIJS (ANP/RTR) - Franse bedrijven moeten meer doen om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Volgens de Franse minister van Arbeid, Elisabeth Borne, is dat nodig om te voorkomen dat er een nieuwe lockdown komt tegen het coronavirus.

"De cijfers over corona van de afgelopen dagen zijn niet goed. We willen allemaal een nieuwe lockdown voorkomen en thuiswerken is een goede oplossing", zei Borne op de Franse radio. Ze gaat vrijdag met bijvoorbeeld de financiële sector praten over thuiswerk. Bij banken en verzekeraars in Frankrijk is thuiswerk de afgelopen maanden minder ingezet.