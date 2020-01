Conjunctuurbarometer VS gedaald

De beurzen stijgen wereldwijd alleen maar omdat er dagelijks miljarden aan gratis uit lucht geproduceerd geld in gepompt wordt.

De Baltic Dry Index geeft dat haarfijn aan. Stond de Baltic Dry 4 maanden geleden nog op 2510 punten vandaag de dag is hij al gedaald naar 623 punten en hij daalt hard. In januari al met 43,52% gedaald. De beurs laat daarom een blik zien van de werkelijke inflatie maar dan moet je wel wat verder kijken dan je neus lang is.

De wereldhandel weergegeven in de Baltic Dry Index staat op het dieptepunt van de jaren 1985-1999 maar de beurzen staan op een record hoogte en stijgen al meer dan 7 maanden zonder enige correctie.



Het ongelimiteerd printen van fake money moet de beurzen laten stijgen zodat de burger de indruk heeft dat het allemaal goed gaat. Mensen kijk even om u heen in de winkelstraten hoeveel panden er leeg staan. Is dat een teken dat de economie goed draait !