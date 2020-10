Crisis drukt bedrijvigheid bij Intertrust

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust heeft zijn resultaten in het derde kwartaal ondanks de coronacrisis op peil gehouden. Op jaarbasis was sprake van een kleine daling van de omzet tot ruim 138 miljoen euro. Het bedrijf erkent dat de coronapandemie de opbrengsten negatief blijft beïnvloeden. De winst viel fors lager uit.

De impact van Covid-19 op de resultaten van Intertrust was vergelijkbaar met de impact die het bedrijf in het tweede kwartaal van dit jaar merkte. Kosten die werden gemaakt voor het transformatieprogramma drukten daarbij de winstmarges. Maar de besparingen wisten de gemaakte kosten aan het einde van het derde kwartaal met 2,8 miljoen euro te overtreffen. Onder de streep bleef 1,66 miljoen euro over, waar dat een jaar eerder bijna 20 miljoen euro was.

Intertrust houdt er rekening mee dat het tegen het einde van dit jaar een vijfde van het beoogde besparingsprogramma van 20 miljoen euro zal zijn gerealiseerd. Eind volgend jaar moet dit 90 procent zijn.

Verder rondde Intertrust in het voorbije kwartaal de overname van Sameer Mittal in India af net als de overname van het klantenbestand van Van Doorn in Zwitserland. Ook maakte Intertrust in de meetperiode bekend dat het een advocatenkantoor opent op de Kaaimaneilanden.

Vanwege de coronacrisis trok Intertrust eerder al zijn financiële doelstellingen van dit jaar in. Prognoses over de prestaties volgend jaar en een beslissing over dividendbetalingen maakt Intertrust begin volgend jaar bij de publicatie van de jaarcijfers bekend.