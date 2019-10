Lager slot op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 624

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers verwerkten een stroom aan kwartaalcijfers van diverse grote bedrijven. Daarnaast reageerden de financiële markten op de ontwikkelingen rond de brexit. Het lijkt door een stemming in het Britse parlement inmiddels onmogelijk te zijn de brexitdeal van premier Boris Johnson voor 31 oktober door het parlement te loodsen.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 26.788,10 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 2995,99 punten. Technologiebeurs Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 8104,30 punten.

Speelgoedmaker Hasbro stelde de gevolgen van de handelsoorlog te gaan voelen en kelderde bijna 17 procent. Het bedrijf rapporteerde een gestagneerde omzet, mede door importheffingen en toenemende onzekerheid.

Biogen

Farmaceut Biogen maakte daarentegen een koerssprong van meer dan 26 procent na de aankondiging de FDA om goedkeuring te vragen voor een middel tegen alzheimer. Verder was er aandacht voor Facebook. Het socialenetwerkbedrijf zakte bijna 4 procent, nadat minister van Financiën Steven Mnuchin had gezegd dat Facebooks plannen voor een eigen cryptomunt, de libra, "prematuur" zijn.

Procter & Gamble rapporteerde over het voorbije kwartaal een hoger dan verwachte omzetgroei en krikte zijn verwachtingen op. De verzorgings- en schoonmaakmiddelengigant won bijna 3 procent. Branchegenoot Kimberly-Clark kijkt ook positiever naar de rest van het jaar, maar zakte toch ruim 7 procent procent. McDonald's kon beleggers ook niet bekoren met zijn cijfers. De fastfoodketen ging dik 5 procent onderuit.

Boeing

Boeing herstelde een kleine 2 procent, na forse verliezen in eerdere handelsdagen. De vliegtuigmaker vervangt het hoofd van zijn commerciële vliegtuigtak. Daarmee vindt er voor de tweede keer in korte tijd een grote wijziging plaats in de top van het bedrijf. Boeing staat zwaar onder druk door de problemen met het gewraakte 737 MAX-toestel, dat vanwege twee crashes al maanden aan de grond staat.

De euro was 1,1131 dollar waard, tegen 1,1143 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerde op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 54,16 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent in prijs tot 59,67 dollar per vat.