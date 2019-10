'Bestuur WeWork akkoord met reddingsplan'

Gepubliceerd op | Views: 312

SAN FRANCISCO (AFN) - Het bestuur van WeWork heeft ingestemd met een reddingsplan door techinvesteerder SoftBank. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Japanse geldschieter pompt nog eens miljarden in de aanbieder van kantoorwerkruimtes die in de problemen raakte in aanloop naar een uiteindelijk afgeblazen beursgang.

Naar verluidt werd ook gekeken naar een alternatief voorstel van de Amerikaanse bank JPMorgan, maar het plan van SoftBank, dat al veel langer bij WeWork betrokken is en al voor een derde eigenaar was, kreeg de voorkeur.

Volgens The Wall Street Journal is ook overeenstemming bereikt over een vertrek van de omstreden mede-oprichter en grootaandeelhouder Adam Neumann. Hij vertrekt allerminst met lege handen, want hij zou in totaal 1,7 miljard dollar opstrijken.