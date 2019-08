Groen: brexit geen probleem voor Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: Brexit

AMSTERDAM (AFN) - De naderende uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie levert geen problemen op voor maaltijdbezorger Takeaway.com. Dat zei topman Jitse Groen in gesprek met BNR Nieuwsradio.

Volgens Groen is de sector niet zo gevoelig voor de gevolgen van de brexit. "Mensen blijven gewoon eten." De markt blijft volgens hem ook voldoende groeien.

Groen voorziet verder ook geen mededingingsbezwaren voor de voorgenomen samensmelting met branchegenoot JustEat. "Het enige overlappende land wat we hebben is Zwitserland."

Hij ging ook in op de kritiek van aandeelhouder Aberdeen Standard Investments, die de verdeling - bijna 48 procent voor Takeaway en 52 procent voor JustEat - niet correct vindt. "De waardering op de beurs is de uitgangspositie. Daar kan de investeerder het mee oneens zijn, maar dat is wel de realiteit." Groen weersprak ook kritiek dat eigenlijk sprake is van een overname. "Het is een fusie."