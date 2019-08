Interesse in Value8-dochter AmsterdamGold

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Peter Paul de Vries

BUSSUM (AFN) - Externe partijen hebben interesse getoond in een overname van Value8-dochter AmsterdamGold. Volgens de beursgenoteerde investeerder hebben vier partijen zich gemeld, waarvan er drie een concrete bieding hebben gedaan. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, bracht Value8 niet naar buiten.

AmsterdamGold is gespecialiseerd in de online in- en verkoop van edelmetalen. In 2017 had Value8 al gezegd dat het een aantal belangen, waaronder de deelneming van 98,9 procent in AmsterdamGold, wilde verkopen en onderbrengen bij MKB Nedsense. Dat laatste is evenwel nog niet gebeurd.

Na enkele jaren van zijwaartse koersbeweging zijn edelmetalen weer in trek en heeft de goudprijs een flinke opmars laten zien. Vandaar dat de situatie rond AmsterdamGold is veranderd. Hoewel een verkoop aan MKB Nedsense niet wordt uitgesloten, heeft Value8 besloten om het traject met de externe partijen serieus te onderzoeken en te kijken of verkoop aan een derde tot een aantrekkelijke transactie kan leiden.

AmsterdamGold boekte in 2018 een omzet van 30,2 miljoen euro, met een vrijwel break-even resultaat van min 0,1 miljoen euro. Value8 merkt op dat een eventuele verkoop naar verwachting geen materiële invloed zal hebben op het eigen vermogen en de intrinsieke waarde per aandeel.