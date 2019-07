'Vlakke omzet met lagere winst Randstad'

Gepubliceerd op | Views: 874 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzender Randstad heeft in het tweede kwartaal naar verwachting een vrijwel vlakke omzet behaald ten opzichte van een jaar geleden. De brutowinst valt waarschijnlijk lager uit. Dat voorspellen analisten in een consensus die het uitzendconcern zelf heeft samengesteld. Marktvorsers bij ING zijn "bang" voor de verwachtingen voor de tweede helft van het jaar die het uitzendbedrijf waarschijnlijk bekendmaakt. De cijfers komen dinsdag.

De kenners gaan in doorsnee uit van een kwartaalomzet van afgerond 6 miljard euro, wat neerkomt op een groei van minder dan een half procent op eigen kracht. De brutowinst gaat naar verwachting omlaag naar ruim 1,1 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 1,2 miljard euro. De omzet en brutowinstcijfers van vorig jaar zijn gecorrigeerd voor de impact van de dit jaar ingevoerde boekhoudmethode IFRS 16. De brutowinstmarge schatten de marktvorsers op 19,8 procent.

Analisten bij ING vragen zich af of de bovenstaande consensus haalbaar is. De Europese markten worden namelijk over een brede linie geraakt door zwakkere economische omstandigheden. Volgens de meest recente macrocijfers doen de Belgische en de Nederlandse economieën het minder goed dan eerder verwacht. Ook uit Frankrijk, Duitsland en de Zuid-Europese landen komen verontrustende tekens, aldus ING.

Goldman Sachs

Ook bij andere marktkenners viel Randstad in het afgelopen kwartaal minder in de smaak. Analisten van Goldman Sachs zetten het aandeel op de verkooplijst eveneens vanwege de verslechtering van de macro-economische omstandigheden, met name in Europa. Jefferies verlaagde het koersdoel en bleef bij zijn underperform-advies.

Branchegenoot Manpower heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet behaald dan een jaar geleden. Ook de winst daalde. De Amerikaanse uitzender voorziet echter wel verbetering in het derde kwartaal.