Beurswaakhond BaFin spreekt schande van fraude Wirecard

FRANKFURT (AFN/DPA) - De omvangrijke boekhoudfraude bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard is een "schande". Dat verklaarde president Felix Hufeld van de Duitse beurstoezichthouder BaFin. "Wat we zien is een complete ramp, de meest ernstige situatie die ik ooit heb gezien bij een bedrijf in de DAX-index."

Eerder op de dag maakte Wirecard bekend dat bijna 2 miljard euro aan banktegoeden die vermist zijn geraakt bij het bedrijf mogelijk hebben nooit bestaan. Wirecard trekt nu zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in, terwijl topman Markus Braun vrijdag al per direct opstapte vanwege het fraudeschandaal. Op de beurs van Frankfurt ging het aandeel Wirecard in de DAX-hoofdindex keihard onderuit door de affaire.

De Duitse autoriteiten waaronder BaFin zijn al langer bezig met onderzoek naar Wirecard, waarbij recent ook invallen werden gedaan bij het bedrijf op zoek naar informatie. Hufeld zegt dat de toezichthouder mogelijk onvoldoende heeft gedaan om te voorkomen dat dergelijke fraude kon gebeuren. Het is van belang dat er nu snel duidelijk komt over wat er is gebeurd bij Wirecard, zei de Bafin-president.