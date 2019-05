Nikkei eindigt nipt hoger

Gepubliceerd op | Views: 143

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag nipt hoger geëindigd. Een sterker dan verwachte daling van de Japanse export drukte op het beurssentiment. Dankzij beter dan verwachte Japanse machineorders en een daling van de Japanse yen werd toch een kleine winst geboekt.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 21.283,37 punten. De Japanse uitvoer daalde in april voor de vijfde maand op rij. Volgens kenners is dat een signaal dat het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zwaar weegt op de economie. De machineorders, die worden gezien als een indicator van de kapitaaluitgaven in de komende zes tot negen maanden, namen in maart met 3,8 procent toe. Economen hadden gerekend op een daling van de orders.

Suzuki zakte ruim 5 procent. Volgens persbureau Reuters doen de Indiase mededingingsautoriteiten onderzoek naar de verkooppraktijken bij Maruti Suzuki, dat eigendom is van de Japanse autofabrikant.

In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,6 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,1 procent. De Chinese producent van bewakingscamera's Hikvision verloor 5,2 procent. De Amerikaanse regering zou van plan meerdere Chinese beveiligingsbedrijven, waaronder Hikvision, op de zwarte lijst te zetten. Eerder werden al sancties aangekondigd tegen het Chinese technologieconcern Huawei. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent en in Sydney won de All Ordinaries 0,2 procent.