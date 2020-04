Nieuwe topman ABN AMRO kan aan de slag

Gepubliceerd op | Views: 679 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft officieel een nieuwe topman. Robert Swaak werd woensdag benoemd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de bank. Na afloop van de vergadering nam hij het stokje over van Kees van Dijkhuizen, die ruim drie jaar de leiding had bij ABN AMRO.

Swaak is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde. Bovendien was hij de tweede man van PwC wereldwijd. President-commissaris Tom de Swaan van ABN AMRO noemde Swaak eerder een "ervaren bestuurder" en roemde zijn "brede en relevante expertise in de financiële sector".

"Voor het grote publiek is Swaak misschien een onbekende, maar in de sector is hij dat zeker niet", zei De Swaan in januari tegen het ANP. " Ook minister Wopke Hoekstra van Financiën toonde zich tevreden met de keuze voor Swaak.

Roerige periode

Bij ABN AMRO gaat Swaak zich richten op het toekomstgericht maken van de bank en zorgen dat de financiële instelling haar voeling behoudt met wat de maatschappij belangrijk vindt. Een van Swaaks eerste opdrachten is om ABN AMRO na een roerige periode, waarin de bank onder meer verzeild raakte in een antiwitwasonderzoek, in rustiger vaarwater te brengen. Daarna zal ook een nieuwe strategie moeten worden uitgestippeld.

De raad van commissarissen van ABN AMRO had onlangs al officieel ingestemd met de benoeming van Swaak tot topman en bestuurder van de bank. Op de aandeelhoudersvergadering zijn verder de herbenoemingen goedgekeurd van commissarissen Arjen Dorland, Jurgen Stegmann en Tjalling Tiemstra.

Er was woensdag meer benoemingennieuws bij beursgenoteerde bedrijven aan het Damrak. Bij chipmachinemaker ASML, dat eveneens een aandeelhoudersvergadering hield, konden de herbenoemingen van commissarissen Mark Durcan en Warren East op instemming van de aandeelhouders rekenen.