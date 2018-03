Gepubliceerd op | Views: 261

DORDRECHT (AFN) - De prijs van de beursgang van distributeur en groothandel B&S is vastgesteld op 14,50 euro per aandeel. Ingewijden meldden dat donderdag.

B&S had eerder zijn aandelen aangeboden voor een indicatieve prijs tussen de 14,50 euro en 17,75 euro per aandeel. Het bedrijf debuteert vrijdag op de beurs in Amsterdam.