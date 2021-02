Ondernemers overwegen volgende week 'hoe dan ook' zaak te openen

AMSTERDAM (ANP) - Het gonst door WhatsApp-groepen van ondernemers om de zaak "hoe dan ook te openen" volgende week, wat premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdag ook te melden hebben op de persconferentie. Volgens directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond Anne Schroën klinkt "de roep om opening, met of zonder toestemming van de overheid, steeds luider in ondernemerskringen". Schroën hoort het van boekverkopers, maar ook van andere winkeliers "waar de stemmen nog radicaler zijn dan in de boekenbranche".

"De financiële druk bij ondernemers wordt groter, waardoor de spanning stijgt en de urgentie tot opening toeneemt", aldus Schroën. "Als dinsdag het perspectief wordt dat we het tot Pasen moeten volhouden, dan denk ik niet dat ondernemers dat kunnen opbrengen." In mkb-kringen wordt dan ook reikhalzend uitgekeken naar de persconferentie dinsdag.

"Er moet iets gebeuren en het liefst met wat maatwerk", zegt boekhandelaar Fabian Paagman. Want stiekem de deuren openen kan misschien bij kleinere winkels in dorpen op het platteland, in de stad sta je "meer in de spotlights", aldus de Haagse boekhandelaar die de regels dus gewoon zal opvolgen.

Volgens hem is het gebrek aan maatwerk het probleem. "Winkelen op afspraak kan nuttig zijn voor kleinere winkels, maar voor grote winkels en warenhuizen is het zinloos." Hij wijst verder op de inconsequentie dat bij supermarkten "ook niet slechts één klant welkom is". Het lijkt Paagman daarom een goed idee om veel meer onderscheid te maken tussen de verschillende branches, tussen winkels in de stad of in een dorp en de winkelgrootte.