'2019: beslissend jaar voor Galapagos'

Gepubliceerd op | Views: 988 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - Het lopende jaar wordt spannend voor de biotechnoloog Galapagos. Veel kandidaatmedicijnen komen dan in een cruciale fase van hun ontwikkeling, met hogere uitgaves aan klinische proeven tot gevolg. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over de onderneming.

Galapagos zal volgend jaar veel geld uit de kas moeten trekken. Het concern gaat naar verwachting in 2019 veertig klinische testen uitvoeren en moet daarnaast veel uitgeven voor de commerciële uitrol van zijn twee vooraanstaande middelen - filgotinib en de medicijnen voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF). Daarom raamt Galapagos een cash burn van 320 miljoen tot 340 miljoen euro, tegen 158 miljoen euro vorig jaar.

De fors hogere cash burn is verantwoord gezien de drukke pijplijn van Galapagos maar alsnog opvallend, stelt KBC. Dit jaar moet het blijken of de hogere uitgaves daadwerkelijk zich vertalen in een commercieel succes, aldus de Belgische bank.

Comfortabel niveau

De kaspositie van Galapagos is verder op een comfortabel niveau, menen de marktkenners. Dit is grotendeels te danken aan een eerdere aandelenemissie, die bijna 300 miljoen euro opleverde. Ook de upfrontbetalingen van partners Novartis en Abbvie vulden de kas aan. Deze ontwikkelingen bieden een belangrijk tegenwicht aan de stijgende uitgaven, aldus KBC.

KBC hanteert een koopadvies op Galapagos, met een koersdoel van 113 euro. Het aandeel noteerde vrijdag rond 09.55 uur 0,9 procent hoger op 88,04 euro.