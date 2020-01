Bankiers zien Europese megabank wel zitten

"Behalve consolidatie in de sector, moeten ook de regels in de verschillende Europese landen worden rechtgetrokken, volgens de Italiaan. "Dat is het probleem van Europa."



Hier heeft hij wel een punt: harmonisatie is op veel gebieden binnen het Europese Bankwezen nog een heel vies woord (gedreven door niet geharmoniseerde wetgeving en Market Practices binnen de EU).

Eerst harmoniseren, dan consolideren zou mijn idee zijn.