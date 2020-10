Torenhoog Brits begrotingstekort door kosten coronacrisis

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het begrotingstekort van Groot-Brittannië is in de eerste helft van het fiscale jaar dat in april begon gestegen naar het ongekende niveau van 208,5 miljard pond, omgerekend 228 miljard euro. Dat komt door de hoge uitgaven van de Britse regering om de economie door de coronacrisis te loodsen.

Voor de maand september was er een tekort van 36,1 miljard pond te zien, wat hoger is dan economen gemiddeld hadden verwacht. De overheid trok bijvoorbeeld veel geld uit om bedrijven te steunen en werknemers op betaald verlof te sturen zodat ze niet zouden worden ontslagen. Daar staan lagere inkomsten uit belastingen tegenover, waardoor dus meer geleend moest worden. De staatsschuld van Groot-Brittannië is inmiddels gestegen naar meer dan 2 biljoen pond.

Het Britse statistiekbureau maakte verder bekend dat de inflatie in september met 0,5 procent is gestegen op jaarbasis, na een toename van 0,2 procent in augustus.