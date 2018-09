Gepubliceerd op | Views: 871

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York blijven vrijdag naar verwachting dicht bij huis. Beleggers maken even pas op de plaats na de recordstanden van een dag eerder. Angst voor de gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China werd verder naar de achtergrond verdreven. Ook met andere landen lijken de handelsspanningen af te nemen.

Minister van Financiën Kim Dong-yeon van Zuid-Korea gaf aan optimistisch te zijn over het sluiten van een nieuw handelsakkoord met de VS. Parlementariërs dreigden echter een nieuw handelspact tegen te houden als de VS nieuwe importheffingen op Koreaanse auto's en auto-onderdelen invoert.

Olie-aandelen als Chevron en ExxonMobil staan in de belangstelling vanwege een naderende bijeenkomst van oliekartel OPEC met andere grote producenten. In aanloop daarnaartoe stijgen de olieprijzen ook.

Micron

Chipmaker Micron liet weten dat de handelsoorlog met China mogelijk een heel jaar op de resultaten drukt. Het bedrijf maakte wel goede kwartaalresultaten bekend. Ook andere chipfondsen worden in de gaten gehouden.

Aan het overnamefront waren de ogen gericht op softwaremaker Adobe Systems. Dat bedrijf kondigde aan marketingsoftwaremaker Marketo te kopen voor 4,75 miljard dollar. Medisch technologiebedrijf Medtronic neemt Mazor Robotics over voor ruim 1,6 miljard.

Wells Fargo

Wells Fargo maakte bekend de komende jaren een fors aantal banen te gaan schrappen. Het bedrijf wil maar gaan digitaliseren en zich meer op online bankieren gaan richten.

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag stevig in de plus, waarbij de toonaangevende Dow-Jonesindex en de brede S&P 500 nieuwe recordstanden bereikten. De Dow eindigde met een winst van 1 procent op 26.656,98 punten. De S&P klom 0,8 procent tot 2930,75 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1 procent vooruit tot 8028,23 punten.