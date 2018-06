Groot banenverlies bij IT-tak Deutsche Telekom

Gepubliceerd op | Views: 354

FRANKFURT (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Deutsche Telekom gaat tot wel 10.000 arbeidsplaatsen schrappen bij zijn IT-divisie. Dat komt neer op meer dan een kwart van het personeelsbestand bij T-Systems, zoals het onderdeel heet.

De ingreep vindt plaats over de komende drie jaar en moet helpen om de kosten met 600 miljoen euro te verlagen. Ongeveer 6000 banen komen te vervallen in Duitsland. Er zal onder meer worden gesneden in het management en op bestuursniveau bij de divisie.

Er werken momenteel circa 37.000 mensen bij T-Systems dat al jaren worstelt met financiële problemen. IT-diensten worden steeds vaker gedaan via de cloud, bijvoorbeeld via Amazon en Google en daar ondervindt T-Systems hinder van.