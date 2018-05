AEX plust na afnemende handelszorgen

Gepubliceerd op | Views: 386

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index is maandag met winst gesloten. De graadmeter werd vooruit geholpen door de wegebbende zorgen over het handelsconflict tussen de VS en China. De beurshandel verliep verder rustig aangezien een aantal Europese beurzen, waaronder die in Frankfurt, gesloten waren vanwege tweede pinksterdag. Kabel- en telecomconcern Altice was veruit de sterkste daler in de AEX.

De hoofdindex op Beursplein 5 sloot met een winst van 0,5 procent op 570,07 punten. De graadmeter stond gedurende de sessie enige tijd op de hoogste stand sinds maart 2001. De MidKap klom 0,6 procent tot 806,95 punten. Bij de middelgrote bedrijven noteerde Intertrust ex-dividend. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent.

In Milaan zakte de beurs 1,4 procent. De achterban van de rechts-populistische Italiaanse partij Lega heeft in meerderheid ingestemd met het regeerakkoord dat is gesloten met de Vijfsterrenbeweging. Italië lijkt daarmee een eurosceptische regeringscoalitie te krijgen.

Altice

Kabel- en telecomconcern Altice sloot de rij in de AEX met een verlies van 7,3 procent na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Indexsamensteller MSCI liet weten dat Altice op 22 mei uit de wereldwijde index wordt verwijderd voorafgaand aan de afsplitsing van de Amerikaanse tak Altice USA.

Grootste stijger in de AEX was Galapagos met een winst van 4,1 procent. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het biotechnologiebedrijf publicatiemijlpalen heeft behaald met een kandidaatmedicijn.

Ryanair

In Dublin werkte Ryanair een eerder verlies weg en klom ruim 5 procent. De Ierse prijsvechter waarschuwde bij de publicatie van de jaarcijfers dat de resultaten de komende jaren onder druk kunnen komen te staan, door hogere kosten en het stabiliseren van tarieven.

Branchegenoot IAG won 1,6 procent in Londen. De Brits-Spaanse luchtvaartgroep werkt volgens Spaanse media aan een nieuw overnamebod op Norwegian Air. Norwegian Air heeft al twee eerdere overnamevoorstellen van IAG verworpen.

De euro was 1,1760 dollar waard, tegen 1,1767 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 72,01 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 78,88 dollar per vat.