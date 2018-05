OCI in Amerikaans samenwerkingsverband

Gepubliceerd op | Views: 333

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf OCI gaat in Noord-Amerika een samenwerkingsverband aan met Dakota Gasification Company voor de verkoop en marketing van onder meer kunstmest. Dat maakten de partijen bekend zonder financiële details naar buiten te brengen.

Het samenwerkingsverband krijgt de naam N-7. Via deze joint venture wordt meer dan 4,5 miljoen ton aan producten van Iowa Fertilizer Company, OCI Partners in Texas en de faciliteit van Dakota Gas in Beulah, North Dakota, op de markt gebracht en gedistribueerd. Verder worden via N-7 geïmporteerde producten van OCI buiten Noord-Amerika op de markt gebracht.

Naar verwachting zal de samenwerking leiden tot meerdere voordelen voor de betrokken partijen, waaronder efficiënter gebruik van truck- en spoorlogistiek en verbeterde leveringsveiligheid voor klanten.