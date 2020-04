'Marel levert solide prestatie in moeilijke economie'

Gepubliceerd op | Views: 415

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft in het afgelopen kwartaal een solide prestatie geleverd, gezien de moeilijke economische omstandigheden. Dat meldde ING in een reactie op de cijfers.

ING wijst op de recordinstroom bij nieuwe orders, kostenbesparingen, kasstroom en sterke financiële positie van Marel. Onder druk van de coronacrisis gingen de omzet en winst in de afgelopen periode wel omlaag bij Marel. Het is volgens ING geen verrassing dat het bedrijf nog geen concrete inschattingen kan geven over de financiële impact van de coronacrisis.

Het advies staat op buy, met een koersdoel van 4,80 euro. Het aandeel Marel noteerde dinsdag omstreeks 10.15 uur een min van 1,3 procent op 3,75 euro.