Lavide haalt deadline jaarrekening niet

ALKMAAR (AFN) - De controle op de jaarrekening over het afgelopen jaar van Lavide is niet tijdig afgerond. De deadline stond op 30 april, maar dat haalt controlerend accountant Grant Thornton niet, aldus de beursgenoteerde eigenaar van enkele gastouderbureaus in een verklaring.

Een concrete oorzaak waarom het Grant Thornton niet lukt om de zaken tijdig af te ronden, werd niet gegeven. Lavide beleefde een hectisch 2017, waarin gastouderbureaus werden overgenomen, een conflict ontstond met de twee oud-bestuurders van het overgenomen bureau Gastvrij en leningafspraken werden gemaakt.

Ook kwam een commissaris in opspraak, omdat deze meerdere petten op had in strijd met de eigen regels van de onderneming en werd aangifte gedaan tegen topman Vincent Poorter en commissaris Annette Franken voor onder meer poging tot oplichting, laster en smaad en valsheid in geschrifte.