'Dramatisch dat KLM weer banen wil schrappen'

SCHIPHOL (ANP) - Het is "dramatisch" dat KLM bovenop de al eerder aangekondigde ontslagronde nog eens 800 tot 1000 banen wil schrappen. Dat zegt de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). "We zagen het al voorzichtig aankomen. Er wordt minder gevlogen, de kisten zitten niet vol. We zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen binnen de poorten te houden, maar dat zal lastig worden", aldus een woordvoerder van de cabinevakbond.

Van de maximaal 1000 werknemers die extra moeten vertrekken gaat het voor de helft om fulltimers onder het cabinepersoneel, zegt de VNC. Daarnaast gaat het om 100 piloten en 200 tot 400 medewerkers op de grond. "Dat hebben we vanmorgen in een sessie van ruim een uur te horen gekregen", aldus de woordvoerder. De cabinevakbond zegt door KLM te zijn uitgenodigd om volgende week verder te praten. Dan wordt besproken om welke functies het zal gaan bij het cabinepersoneel en op welke termijn de banen geschrapt worden.

KLM maakte vorig jaar bekend vanwege de impact van de coronacrisis 5000 banen te schrappen. De VNC zegt van KLM te willen weten of er net als bij de eerdere ontslagronde een vrijwillige vertrekregeling komt en of er personeel gedetacheerd kan worden bij andere onderdelen van de luchtvaartmaatschappij. "Dan gaat het hele boventalligheidsspel opnieuw gespeeld worden", aldus de woordvoerder.

KLM waarschuwde eerder al voor een minder rooskleurige zomer dan verwacht. Volgens de luchtvaartmaatschappij duurt met name het herstel op de langeafstandsroutes langer dan verwacht, vanwege voortdurende en nieuwe internationale reisrestricties, aldus KLM. De eerste banenreductie lijkt, op een paar honderd medewerkers na, zonder gedwongen ontslagen te lukken.

De nieuwe ingreep staat nog los van de nieuwe maatregelen van het kabinet in de afgelopen 48 uur. Daarbij dreigt KLM vanaf vrijdag vrijwel alle vluchten te moeten schrappen vanwege de mogelijk verplichte coronasneltest voor personeel. De VNC vreest hierdoor wel dat passagiers andere routes zullen kiezen en dat het vervoer van medische hulpmiddelen zoals mondkapjes en vaccins door andere maatschappijen gedaan zal worden.