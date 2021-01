DHL opent pakketpunten in HEMA-filialen

DEN HAAG (ANP) - Pakketbezorger DHL opent pakketpunten in ruim 250 filialen van winkelketen HEMA. Met de opening van deze servicepunten per vrijdag wil DHL de toenemende druk op de pakketbezorging verlichten. Bij de pakketpunten kunnen uitsluitend pakketten van DHL opgehaald of ingeleverd worden.

Volgens DHL wordt er sinds de lockdown extreem veel online besteld, waardoor er ook meer pakketpunten nodig zijn om de toegenomen vraag aan te kunnen. De extra pakketpunten dragen er volgens DHL aan bij om in de komende maanden thuisbezorgingen soepel te laten verlopen. DHL bezorgt in Nederland momenteel meer dan 1 miljoen pakketten per dag.

De verwachting is dat meer HEMA-winkels een servicepunt van DHL krijgen. In totaal heeft HEMA 550 winkels in Nederland. Die zijn vanwege de lockdown niet toegankelijk om andere artikelen te kopen. De bedrijven willen de service in de winkels voortzetten als de winkels weer geopend zijn.

Voor alle vestigingen van HEMA geldt dat de pakketpunten geopend zijn van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.