'Lagere opening Wall Street na lang weekend'

Gepubliceerd op | Views: 916

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen dinsdag naar verwachting lager aan de nieuwe handelsdag beginnen. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van de beurzen in Azië en Europa, waar de graadmeters in de greep zijn van het coronavirus. Beleggers in de VS komen terug van een lang weekend. Maandag bleef Wall Street dicht wegens Martin Luther King Day.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde tijdens de economische top in het Zwitserse Davos dat de eerder ingestelde importheffingen op producten van Chinese makelij in stand blijven totdat er een allesomvattend akkoord is tussen de economische grootmachten. Trump zei eerder geen fase 2-handelsakkoord te bereiken voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november dit jaar, al staan de onderhandelingen over een een fase 2-akkoord op het punt van beginnen.

Bij de bedrijven is er onder meer aandacht voor oliedienstverlener Halliburton. Dat bedrijf leed in het slotkwartaal van 2019 een verlies van 1,7 miljard dollar, mede als gevolg van een miljardenafschrijving op zijn schalie-activiteiten. Ook was de omzet lager dan een jaar eerder. De resultaten waren evenwel iets beter dan verwacht. Verder rekent het bedrijf op verdere groei bij zijn internationale activiteiten.

Boeing

Vliegtuigmaker Boeing staat naar verluidt voor zijn eerste testvluchten met de 777X. De testvlucht zal, afhankelijk van het weer, donderdag of vrijdag plaatsvinden op de commerciële basis van Boeing nabij Seattle. Boeing had eerder al te kennen gegeven dat de eerste testvlucht van het nieuwe toestel begin dit jaar op de planning stond en dat de eerste levering in 2021 zal zijn.

Entertainmentconcern Disney maakte bekend zijn streamingdienst Disney+ verder uit te rollen in Europa. Op 24 maart wordt de dienst beschikbaar in onder meer Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Andere landen waaronder de Scandinavische staten, België en Portugal volgen komende zomer.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten vrijdag met nieuwe records. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 29.348,10 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 3329,62 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 9388,95 punten. Donderdag gingen de graadmeters ook al met records de handel uit.