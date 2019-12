'Ingreep ABN AMRO België pas het begin'

Gepubliceerd op | Views: 880 | Onderwerpen: banken, België

AMSTERDAM (AFN) - Dat ABN AMRO het mes zet in het personeelsbestand bij de private bankactiviteiten in België is pas het begin. Daarvoor waarschuwen kenners bij KBC Securities. Volgens de bankanalisten was de reductie voorzien, gelet op de overname van de private bankactiviteiten van SocGen vorig jaar. Meer stappen zullen volgen aldus de marktvorsers.

ABN AMRO maakte bekend dat de fusie met SocGen zal leiden tot een banenverlies van 15 tot 20 procent van het personeelsbestand bij Private Banking tussen 2020 en 2022. De marktvorsers van KBC benadrukken onder meer de zwakke prestaties bij Private Banking in het algemeen.

KBC wijst ook nog op de problemen die bij ABN AMRO in Nederland spelen. De bank moet al zijn klanten opnieuw doorlichten. Dat de bank mogelijk te weinig heeft gedaan om witwaspraktijken te voorkomen zal waarschijnlijk in een boete resulteren. KBC raamt die vermeende geldstraf op 200 miljoen tot 250 miljoen euro, tegen een gemiddelde marktverwachting voor de boete van 350 miljoen tot 400 miljoen euro. Deze kwestie hang als een "zwaard van Damocles" boven ABN AMRO.

Ondanks dat aandelen relatief goedkoop zijn en de dividenduitkering aantrekkelijk, adviseert KBC beleggers om aandelen ABN AMRO van de hand te doen. KBC handhaafde zijn koersdoel van 16 euro. Het aandeel ABN AMRO noteerde vrijdag omstreeks 09.45 uur 0,6 procent hoger 16,36 euro.