Consumentenvertrouwen eurozone daalt verder

BRUSSEL (AFN) - Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in november verder gedaald door de verder oplopende coronabesmettingen en de in veel landen aangescherpte maatregelen om het virus in te dammen. Dat blijkt uit een voorlopig raming van de Europese Commissie.

De index die Brussel gebruikt voor het meten van het vertrouwen daalde verder naar een stand van min 17,6. Vorige maand was dat nog een min van 15,5. Economen hadden in doorsnee gerekend op een stand van min 18.

De stand staat ver beneden het langetermijngemiddelde van min 11,2 voor de eurozone.