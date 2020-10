'Beursfonds Bever verliest rechtszaak om restauratie villa'

DEN HAAG (AFN) - De gemeente Wassenaar heeft restauratiewerkzaamheden van beursfonds Bever aan een 'verkrot' Rijksmonument terecht stilgelegd. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag bepaald in kort geding, schrijft Het Financieele Dagblad, dat het vonnis handen heeft.

De uitspraak is de nieuwste wending in een jarenlang conflict tussen Wassenaar en het vastgoedbedrijf Bever Holding. Het bedrijf zou bewust monumenten laten verkrotten omwille van grondposities. Bever ontkent de aantijgingen. In dit geval ging het om het landhuis Huize Ivicke, dat is gekraakt en in slechte staat verkeert.