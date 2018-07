Gepubliceerd op | Views: 469

AMSTERDAM (AFN) - De mindere resultaten van thee-, specerijen- en notenhandelaar Amsterdam Commodities (Acomo) zijn te wijten aan ongunstige wisselkoerseffecten, met name van de Amerikaanse dollar. Het bedrijf liet volgens kenners van ING met een goede brutowinstmarge zien stabiel winstgevendheid te kunnen zijn, zelfs in volatiele en moeilijke markten.

Acomo meldde lagere winst en omzet in het eerste halfjaar. Behalve wisselkoerseffecten had het bedrijf ook te maken met lagere prijzen in een aantal belangrijke productgroepen. Ook is er onzekerheid in de markt over importheffingen.

ING handhaaft zijn buy-advies met een koersdoel van 25,68 euro. Het aandeel Acomo stond vrijdag rond 09.50 uur 7,8 procent lager op 22,55 euro.