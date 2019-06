BAM-dochter AM sluit overeenkomst met Prénatal

Gepubliceerd op | Views: 26

ALKMAAR (AFN) - Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, onderdeel van bouwer BAM, heeft een huurovereenkomst gesloten met Prénatal voor een grootschalige winkel (megastore) van circa 1850 vierkante meter winkeloppervlak in Ringers Winkelcentrum in Alkmaar. Er werden geen financiële details gemeld.

Prénatal is een internationale winkelformule voor (aanstaande) ouders. De winkelketen heeft 20 megastores en 37 citystores. Voor Ringers Winkelcentrum betekent dit een belangrijke vervolgstap in het bieden van een gevarieerd winkelaanbod. De winkel opent naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 haar deuren.