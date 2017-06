Begin schoonmaak Niger Delta lijkt nabij

Gepubliceerd op | Views: 80

PORT HARCOURT (AFN) - De schoonmaak van een door olielekkages bij Shell ernstig vervuild gebied in de Niger Delta kan na jaren onderhandelen bijna beginnen. Binnen een paar weken tot een maand kan worden begonnen met de werkzaamheden, denkt bemiddelaar Inemo Samiana van het Bodo Mediation Initiative.

Bij grote lekkages in 2008 en 2009 raakte het gebied van de Nigeriaanse Bodo-gemeenschap ernstig verontreinigd en tot op de dag van vandaag is daar nog niets aan gedaan. Ook niet na tussenkomst van de Nederlandse overheid, die er in mei 2015 mede voor zorgde dat Bodo-leiders en Shell een akkoord sloten over een schoonmaakactie.

Samiana weigert te zeggen waar de lange vertraging exact door komt om de onderhandelingen niet te schaden. Shell wijst op verdeeldheid onder de lokale bevolking. Een deel van de mensen zou liever zelf het geld ontvangen voor de schoonmaak. Tegelijk zijn veel bewoners boos dat Shell niet genoeg doet.

Oppervlakte

Het Bodo-gebied is slechts een klein deel van de Niger-Delta, een gebied met de oppervlakte van Nederland en België samen, maar waar 33 miljoen mensen wonen. Het hele gebied is getroffen door lekkages, met grote gevolgen voor het milieu en de bewoners, die veel vis- en landbouwgebied zijn verloren.

SPDC, de joint venture waar Shell na de Nigeriaanse overheid de grootste aandeelhouder in is, stelt dat 90 procent van het aantal lekkages door sabotage en diefstal komt. Lokale partijen vernielen pijpleidingen van Shell, al dan niet om ruwe olie af te tappen.

Verscheept

In de delta zijn veel illegale miniraffinaderijen, waar op provisorische wijze diesel wordt gemaakt van de olie. Het grootste deel van de olie belandt daarbij in het milieu. Afgetapte olie wordt ook op grote schaal verkocht en naar het buitenland verscheept.

Shell heeft erkend verantwoordelijk te zijn voor de lekkages in het Bodo-gebied en heeft daarvoor een schikking van 55 miljoen pond betaald aan de lokale gemeenschap. Als onderdeel van de schikking moet het gebied ook worden opgeruimd.

Samiana denkt dat het gebied van ruim 1000 hectare groot binnen drie jaar kan worden opgeruimd, mits er geen nieuwe weerstand vanuit de gemeenschap voor vertraging zorgt. ,,Ik zei in maart ook dat het binnen een maand kon beginnen. Maar nu heb ik er echt een goed gevoel over.”