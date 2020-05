Opkomst aandeelhoudersvergadering Aedifica is te laag

Gepubliceerd op | Views: 375

BRUSSEL (AFN) - Zorgvastgoedbedrijf Aedifica roept zijn aandeelhouders op 8 juni bijeen voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Op de eerdere vergadering op woensdag waren te weinig aandeelhouders vertegenwoordigd. Daardoor werd het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt.

In verband met de coronacrisis zal de vergadering in juni wel "op afstand" plaatsvinden. De aandeelhouders kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een stemming per brief of door een volmacht te geven.