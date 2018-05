'EDF verkoopt belang in Britse windparken'

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Franse energiereus EDF staat voor een verkoop van een belang van 49 procent in zijn Britse windparken. De verkoop zou het energiebedrijf tot wel 600 miljoen pond (686 miljoen euro) kunnen opleveren. Dat schrijft de Financial Times.

De Britse EDF-divisie voor hernieuwbare energie is eigenaar van 23 windparken op land en één op zee. Deze zijn goed voor 550 megawatt aan elektriciteit. Als potentiële kopers worden onder meer investeerder Greencoat UK Wind en een consortium met Dalmore Capital genoemd. Ook pensioenfondsen zouden in de markt zijn.

De verkoop van het belang zou de grootste zijn in een reeks transacties door EDF. Eerder deze maand kocht EDF een groot offshore windproject in Schotland. De deal had een waarde van meer dan 500 miljoen euro. De bouw van het project zal naar verwachting nog 1,8 miljard pond kosten om te voltooien. Het windpark zal in staat zijn om 450 megawatt aan vermogen te genereren als het klaar is, waardoor het tot de grootste offshore-projecten van het land behoort.