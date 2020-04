'Sterke cijfers voor IMCD'

Gepubliceerd op | Views: 505

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van chemicaliëndistributeur IMCD over het eerste kwartaal waren beter dan verwacht. Dat liet ING weten. De bank spreekt van een positieve verrassing met de resultaten van het bedrijf.

Volgens ING waren vooral de prestaties in de Verenigde Staten en Azië boven verwachting. IMCD is volgens de bank goed in staat de coronacrisis te doorstaan. Het advies is hold, met een koersdoel van 67,80 euro. Het aandeel IMCD noteerde maandag omstreeks 09.30 uur een plus van 3,9 procent op 76,06 euro.