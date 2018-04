'Eigen merken Wessanen weer wat zwak'

Gepubliceerd op | Views: 332

AMSTERDAM (AFN) - Voor het tweede kwartaal op rij is de omzetgroei van de eigen merken van Wessansen wat zwak. Dat constateren analisten van KBC Securities in een rapport over de producent van natuurvoeding.

Bij de eigen merken steeg de omzet met 4,3 procent. Hier rekenden de kenners van KBC op 7,5 procent. Net als Wessanen zelf bestempelt ook de bank de moeilijke vergelijkingsbasis. Dat kwam vooral doordat een grote klant van Wessanen in maart vorig jaar een aanzienlijke voorraad aanlegde van het belangrijkste merk Bjorg. De analisten rekenen er op dat Wessanen in staat zal zijn dit ,,tijdelijke effect" in de loop van het jaar te compenseren.

Voor heel 2018 voorziet KBC een groei van de eigen merken met bijna 7 procent. Ondanks een ietwat tegenvallend eerste kwartaal, blijft dit percentage volgens de bank haalbaar. De marges en de vooruitzichten liggen volgens KBC in lijn met de verwachtingen.

KBC houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 16 euro. Het aandeel Wessanen noteerde omstreeks 09.25 uur 6,1 procent lager op 15,16 euro.